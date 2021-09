Dombauverein rückt Ölberg südlich des Doms in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Auch im Judenhof, der anderen Welterbestätte in Speyer, und in der Gedächtniskirche gibt es Veranstaltungen.

Der Dombauverein Speyer, der traditionell den Denkmaltag am Dom zu Speyer ausrichtet, bietet auch in diesem Jahr ein besonderes Programm vor Ort an, um den Besucherinnen und Besuchern neue und womöglich noch unbekannte Seiten des Doms zu zeigen. Dieses Mal steht der Ölberg im südlichen Domgarten im Mittelpunkt.

Am Sonntag, 12. September, um 13, 14 und 15 Uhr wird der Kunsthistoriker Hanns Hubach in einem Vortrag dieses Bauwerk und die von ihm in seiner ursprünglich künstlerischen und liturgischen Inszenierung ausgehenden „performativ-theatralischen“ Reizen vorstellen. Tickets für eine Teilnahme und den Besuch der Ölberg-Kapelle sind vor Ort über den Informationsstand des Dombauvereins erhältlich.

Von 13 bis 16 Uhr informiert der Verein zudem über seine Arbeit. Aus Anlass des Denkmaltages wird von der lokalen Biermanufaktur Black Stork das „Kaiser Konrad“ Bier in einer besonderen Edition angeboten. Der Speyerer Künstler Johannes Doerr hat hierfür eigens kleine Aquarelle gestaltet. Mit dem Verkaufserlös wird der Erhalt des Doms unterstützt.

Der Ölberg

Im südlichen Domgarten liegt der Ölberg, eine steinerne Figurengruppe, die das biblische Geschehen in der Nacht der Festnahme Jesu darstellt. Ursprünglich war der Ölberg im Zentrum des Kreuzgangs durch Nikolaus Elser und Hans Seyfer in den Jahren 1505 bis 1512 errichtet worden. 1689 und 1793 bis 1794 haben die französischen Soldaten und die französischen Revolutionäre den Ölberg schwer beschädigt. Die alten Figuren sind ab Mitte des 19. Jahrhunderts durch Arbeiten von Gottfried Renn ersetzt worden. Vor seiner Zerstörung wurde der Ölberg viel bewundert; auch Martin Luther erwähnte ihn anerkennend. Kaum jemand weiß, dass sich im Innern des Ölbergergs eine kleine Kapelle verbirgt. Diese ist sehr schlicht und ohne Ausstattung. Durch unverglaste Gitteröffnungen werden Blätter und Staub hinein geweht. Der sechseckige Raum ist von einem einfachen gotischen Kreuzgratgewölbe überwölbt. Geweiht ist die Kapelle dem heiligen Michael.

In der Gedächtniskirche

Am Sonntag, 12. September, beteiligt sich auch die Protestantische Gedächtniskirche in Speyer am Tag des offenen Denkmals. Die Kirche wird von 13 bis 17 Uhr geöffnet sein. Wer mehr erfahren möchte über den Kirchenraum, kann sich zu einer kostenlosen Führung mit Gemeindediakonin und Kirchenpädagogin Anja Bein um 14 oder 15 Uhr anmelden.

Anmeldungen unter Telefon 06232 2890443, Dienstag bis Freitag 10-12 Uhr. Auf dem Turm hat man einen tollen Ausblick. Von 14 bis 17 Uhr gibt es die Möglichkeit, auf den Turm zu steigen. Zum Erhalt der Kirche wird dafür ein kleiner Beitrag erhoben. Für die Führungen und auch den Aufstieg gilt die 3G-Regel. Bitte Nachweis mitbringen.

Im Judenhof

Anlässlich der Aufnahme der SchUM-Stätten in die Welterbeliste werden Verkehrsverein und Stadt Speyer den Judenhof zum Tag des offenen Denkmals am 12. September noch einmal von 9 bis 17 Uhr ohne Eintritt öffnen.

Ebenfalls am 12. September wird unter dem Titel „Was sind schon 1000 Jahre?“ die Uraufführung eines neuen Films über die SchUM-Städte mit dem Berliner Rapper Ben Salomo im Alten Stadtsaal gezeigt (11, 14 und 16 Uhr). Auch dort ist der Eintritt frei.

Jonathan Kalmanovich ist der Geburtsname des Rappers und Aktivisten Ben Salomo. In Israel geboren, als Kind nach Deutschland gekommen, nennt er sich selbst „Israeli mit Integrationshintergrund“. In diesem Film geht Ben Salomo auf eine lebendige Spurensuche, die ihn über 1000 Jahre in die SchUM-Stätten, die Heimat seiner Vorfahren, zurückführt.

In der Person Jonathan Kalmanovich – Ben Salomo – zeigt sich: Das Judentum ist pluralistisch und bunt und baut auf Jahrhunderte von Zeitschichten. Jonathan Kalmanovich ist hautnah. sensibel, kritisch und spirituell.

Im Anschluss an die Vorführungen um 11 und 14 Uhr wird Jonathan Kalmanovich online seine Eindrücke zum Film mit den Anwesenden teilen. Der Eintritt ist frei.