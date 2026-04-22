Die Freiwillige Feuerwehr Otterstadt zeigt, was sie kann: Beim Tag der offenen Tür am Sonntag stehen Fahrzeuge, Krisentipps und eine Vorführung der Jugend auf dem Programm.

„Wir freuen uns, wenn viele Leute kommen, ihnen unser Essen schmeckt und wir ihnen zeigen können, für was die Feuerwehr steht“, sagt Wehrführer Christian Tremmel. Der Aktionstag wird jedes Jahr vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr organisiert. In diesem Jahr werden laut Tremmel Feuerwehrfahrzeuge aus der gesamten Verbandsgemeinde sowie aus Speyer zu sehen sein. Mit dabei sind auch das Technische Hilfswerk aus Ludwigshafen sowie das Mobil des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dort können sich Besucherinnen und Besucher unter anderem informieren, wie sie für Krisen und Katastrophen vorsorgen können, wie sie sich im Ernstfall verhalten sollen und was zu Hause vorhanden sein soll, damit man sich im Notfall selbst versorgen kann. Außerdem stellt die Wehr Informationen zum sogenannten Hydro-Zwilling bereit. Die auf der Internetseite des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität zur Verfügung gestellte 3D-Visualisierung simuliert die konkreten Auswirkungen von Sturzfluten auf das eigene Zuhause.

Ein Höhepunkt des Aktionstags ist die Vorführung der Jugendfeuerwehr, die am Nachmittag einen Brand auf dem Platz vor der Sommerfesthalle löscht. Die Nachwuchswehr hat laut Tremmel zurzeit zwölf Mitglieder. Bei den Aktiven engagieren sich 44 Wehrleute ehrenamtlich. Sie waren dem Wehrführer zufolge in diesem Jahr bislang rund 20 Mal im Einsatz. Damit sei es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwas ruhiger, sagt Tremmel. Der Erlös aus dem Verkauf der Speisen und Getränke beim Feuerwehrfest kommt dem Förderverein zugute und wird traditionell für einen Ausflug der freiwilligen Feuerwehrleute genutzt.

Termin

Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Otterstadt am Sonntag, 26. April, ab 10 Uhr an der Sommerfesthalle in der Kollerstraße.