Die Viertklässler der Grundschulen sind im November dazu eingeladen, den Tag der offenen Tür in den weiterführenden Schulen in Speyer zu nutzen. Die RHEINPFALZ gibt einen Überblick über die Termine und Angebote.

Edith-Stein-Gymnasium. Tag der offenen Tür an der Mädchenschule am Samstag, 16. November, 9 bis 14 Uhr, Langensteinweg 5. Anmeldetage: Freitag, 31. Januar 2025, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 1. Februar, 9 bis 13 Uhr, Montag bis Freitag, 3. bis 7. Februar, jeweils 14 bis 18 Uhr (mit telefonischer Voranmeldung).

Gymnasium am Kaiserdom. Tag der offenen Tür am Samstag, 23. November, 9 bis 13 Uhr, Große Pfaffengasse 6. Anmeldetage: Samstag, 15. Februar, 9 bis 12 Uhr und Montag und Dienstag, 17. und 18. Februar, jeweils 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.

Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium. Tag der offenen Tür am Samstag, 16. November, Vincentiusstraße 5, mit Führungen zu drei Zeiten (8, 10 und 12 Uhr). Eltern finden den Link zur Anmeldung (über Doodle) und Weiteres auf der Homepage www.fmsg-speyer.de. Jeder Durchgang geht circa zwei Stunden. Anmeldetage: Montag, 3. Februar, 8 bis 16 Uhr und Dienstag, 4. Februar, 8 bis 16 Uhr.

Hans-Purrmann-Gymnasium. Informationstag am Samstag, 9. November, 9 bis 13 Uhr, Otto-Mayer-Straße 2. Das Programm und die Start-Uhrzeiten stehen zusammen mit einem Lageplan der Schule im Netz: wpn.hpg-speyer.de/infotag. Informationsvorträge der Schulleitung sind für 9.30 und für 11 Uhr angekündigt. Anmeldetage: Samstag, 1. Februar, 8 bis 12 Uhr, Montag und Dienstag, 3. und 4. Februar, jeweils 8 bis 12 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr.

Nikolaus-von-Weis-Gymnasium. Tag der offenen Tür am Samstag, 23. November, 10 bis 12 Uhr, Vincentiusstraße 1. Nähere Infos unter www.nws-speyer.de. Nach einer Bewerbung und Anmeldegesprächen kann sich an folgenden Terminen angemeldet werden: Freitag, 31. Januar, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 1. Februar, 9 bis 17 Uhr, Montag bis Donnerstag, 3 bis 6 Februar, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Integrierte Gesamtschule. Tag der offenen Tür am Samstag, 23. November, 9 bis 13 Uhr, Fritz-Ober-Straße 3. Das Programm wird auf der Homepage www.igs-speyer.de noch bekannt gegeben. Anmeldetage: Samstag, Montag und Dienstag, 1., 3. und 4. Februar, ausschließlich mit Onlineterminvergabe.

Edith-Stein-Realschule. Informationstag der Mädchenschule am Samstag, 16. November, 9 bis 13 Uhr, Gerhart-Hauptmann-Straße 3; persönliche Anmeldegespräche mit Terminvereinbarung über das Sekretariat am Mittwoch, 5. Februar, 14 bis 17 Uhr, Donnerstag, 6. Februar, 14 bis 17 Uhr, Freitag, 7. Februar, 14 bis 17 Uhr, Samstag, 8. Februar, 9 bis 13 Uhr.

Nikolaus-von-Weis-Realschule plus. Tag der offenen Tür am Samstag, 23. November, 10 bis 12 Uhr, Holzstraße 8, mit Vortrag der Schulleitung um 10.30 Uhr, Terminvereinbarung für Kennenlerngespräche 10 bis 10.30 Uhr und ab 11.30 Uhr.

Siedlungsschule Realschule plus. Tag der offenen Tür am Freitag, 29. November, 16 bis 19 Uhr in Form eines Weihnachtsmarktes. Anmeldezeitraum vom 3. Februar bis 7. März (mit Bitte um telefonische Terminvereinbarung).

Burgfeldschule Realschule plus. Tag der offenen Tür am Samstag, 9. November, 9 bis 12.30 Uhr, Josef-Schmitt-Straße 30. Anmeldung nach Halbjahreszeugnisausgabe an Schultagen ab 9 Uhr (nach Vereinbarung).

Realschule plus Dudenhofen. Tag der offenen Tür am Samstag, 30. November, 10 bis 13 Uhr, Iggelheimer Straße 37. Die Anmeldetermine liegen im Zeitraum vom 3. bis 14. Februar.

Realschule plus Lingenfeld. Tag der offenen Tür am Samstag, 30. November, 10 bis 14 Uhr, Schillerstraße 10. Anmeldezeitraum vom 3. bis 14. Februar jeweils von 8 bis 12 Uhr oder mit telefonischer Vereinbarung.