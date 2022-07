Der Tag der Feuerwehr soll in diesem Jahr am 4. September in Speyer stattfinden. Darauf haben sich die Mitglieder des Fördervereins St. Florian geeinigt. Es soll nicht das einzige Fest in diesem Jahr sein.

Auch beim Altstadtfest, das in diesem Jahr für den Zeitraum von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. September, in der Domstadt geplant ist, will die Speyerer Feuerwehr gemeinsam mit dem THW wieder aktiv werden. Das teilte Thomas Tremmel, Pressesprecher der Feuerwehr, nun mit.

„Trotz fehlender Einnahmen aus Veranstaltungen konnte der Förderverein die Feuerwehr mit Geldzuwendungen unterstützen“, so Tremmel. Unter anderem der Feuerwehr-Oldtimer, die Jugendfeuerwehr, die Chartresfreunde, drei Alarmzüge und der Ausbildungszug hätten von dem Geld profitiert. Auch die Ehrenabteilung und die hauptamtlichen Mitglieder seien unterstützt worden.

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung hat es laut Tremmels Mitteilung auch Neuwahlen gegeben. Ergebnisse: Dieter Ringer (Vorsitzender), Peter Collet und Thomas Tremmel (Stellvertretende Vorsitzende), Christoph Wunderling (Kassierer), Christian Stadler (Schriftführer).