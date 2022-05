Für den 10. Speyerer Tag der Artenvielfalt können sich Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen ab sofort anmelden. Das geplante Begleitprogramm der Umweltbildungsaktion spricht auch weitere Zielgruppen an – von Familien bis Senioren. Zum Jubiläum gibt es gleich mehrere Neuheiten.

Das für die zehnte Auflage des Tags der Artenvielfalt gewählte Motto „Natur entdecken – Vielfalt schützen“ spiegelt Erfahrungen in der Corona-Pandemie wieder, betonte die Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) bei der Programmvorstellung am Mittwoch in der Villa Ecarius. „Viele Menschen haben die Natur vor ihrer Haustür wiederentdeckt und wertzuschätzen gelernt. Es gibt aber auch mehr Gefährdungen von Natur und Umwelt.“ Illegale Müllentsorgung und nicht angeleinte Hunde zählten zu diesen Problemen. „Deshalb wollen wir die Menschen dafür sensibilisieren, dass die Natur unseren Schutz braucht.“

Angebote sind kostenlos

Biologin Susanne Mayrhofer koordiniert das Organisationsteam mit den beteiligten Partnern aus Stadtverwaltung, Forstamt Pfälzer Rheinauen, Forschungswerkstatt Natur-Kunst-Technik und Bieneninitiative Speyer. Der Verein der Freunde und Förderer der Rucksackschule Speyer hat Geld für die Beschaffung von Materialien gespendet, wie die städtische Nachhaltigkeitsmanagerin Sandra Gehrlein mitteilte. Weil die Stadt den Tag der Artenvielfalt zudem finanziell unterstützt, sind die Angebote kostenlos. Programm und Anmeldeformular sind als Flyer an alle Schulen und einige weitere Stellen gegangen, sagte Gehrlein. Zudem liegen sie im Rathaus und in der Stadtbibliothek aus.

In den Kneipp-Kräutergarten

Mayrhofer nennt die Themen Gewässer, Wald und Klimawandel sowie Honigbienen als Konstanten sowie das Bodenleben als Neuerung beim zehnten Tag der Artenvielfalt, der sich als Aktionszeitraum über mehrere Wochen erstreckt, nämlich bis zum Beginn der Sommerferien Ende Juli. Wer seinen persönlichen Tag der Artenvielfalt erleben möchte, meldet sich mit seiner Gruppe für einen Themenbereich bei Susanne Mayerhofer an. Die Biologin übermittelt die Anfrage dann an den zuständigen Exkursionsleiter. Er oder sie vereinbart anschließend einen individuellen Termin.

Die Angebote des Begleitprogramms sind bereits terminiert. Zu einer „Insektensafari am Hummelgarten“ lädt die Bieneninitiative für Mittwoch, 22. Juni, 12 bis 13.30 Uhr, auf ihr Gelände neben dem Judomaxx ein. Der Biologe Frank Steuerwald hat „erstaunliche Geschichten und wissenswerte Fakten“ aus der Welt der Sechsbeiner auf Lager, heißt es im Programm.

Familienexkursion am Dom

Eine Erkundungstour zum Kneipp-Kräutergarten am früheren Stiftungskrankenhaus in der Spitalgasse soll am Samstag, 25. Juni, 14 bis 15.30 Uhr, die Frage klären, ob es eine „Insektenvielfalt mitten in der Stadt“ gibt. Veranstalter ist auch hier die Bieneninitiative. Referent ist Biologe Christoph Mayer. Anmeldung für die beiden Angebote der Bieneninitiative für Erwachsene sind per E-Mail an info@bieneninspeyer.de möglich.

Der neue Kooperationspartner Historisches Museum der Pfalz lädt für Samstag, 21. Mai, 9 bis 10.30 Uhr, zur Familienexkursion „Expedition Boden“ ein. Angelehnt an die Sonderausstellung des Museums „Expedition Erde“ geht es mit dem Biologen Christoph Mayer in den Domgarten.

Heilpflanzen kennenlernen

Speziell für ältere Menschen bietet das Seniorenbüro zwei Exkursionen an: Am Donnerstag, 2. Juni, 15 bis 16.30 Uhr, erklärt Waldpädagogin Christine Müller-Beblavy „Die Welt unter unseren Füßen – Bodenleben“ im nördlichen Stadtwald. Am Dienstag, 14. Juni, geht es um 10 Uhr für Senioren mit Rollator oder Rollstuhl per Fahrdienst zum Mittellacheweiher in Schifferstadt. Biologin Susanne Mayrhofer stellt dort „Heil-, Nutz- und Zauberpflanzen am Wegesrand“ vor. Anmeldung für beide Exkursionen sind beim Seniorenbüro unter Telefon 06232 142661 möglich.

Nicht nur für regnerische Tage hat die Stadtbibliothek noch bis 4. Juni mehrere Dutzend Buchtitel aus dem Bereich Tier- und Pflanzenkunde als Ausstellung aufgebaut. „Damit kann man Arten, die man bei einer Exkursion entdeckt, bestimmen“, sagte Mitarbeiterin Kerstin Bürger. Die Titel könnten alle entliehen werden. In den Regalen sei auch noch „Nachschub“ vorhanden.

Im Netz

Programm des 10. Speyerer Tages der Artenvielfalt: www.speyer.de/artenvielfalt; ein Anmeldungsformular ist Teil des dort abrufbaren Flyers.