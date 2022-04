Die Speyerer Tafel hat in dieser Woche einen vorläufigen Aufnahmestopp für Neukunden verhängt. „Wir wollten das nie tun, sind jetzt aber gezwungen“, sagte Caroline Diven, Geschäftsführerin des Trägers, des Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Zahlreiche ukrainische Flüchtlinge würden seit einiger Zeit von der Einrichtung in der Seekatzstraße mitversorgt, aber die Menge der verfügbaren Lebensmittel sei beschränkt, erklärte Diven am Freitag. Die Anzahl der Bezugsberechtigten habe sich binnen vier Wochen ungefähr verdoppelt. Allein 138 Ukrainer hätten sich bei den zwei jüngsten Registrierungsterminen angemeldet. Jetzt könnten keine neuen Kunden mehr aufgenommen werden, „weil die Lebensmittel sonst nicht reichen“, so die Geschäftsführerin.

Die Tafel erhält ihre Waren von Supermärkten und anderen Spendern. Man sei auch froh über Gaben von Privatleuten, betonte Diven. Gerade mit lang haltbaren Produkten wie Reis, Nudeln, Mehl oder Konserven könne momentan sehr geholfen werden. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) berichtete, dass sie städtische Mittel von 1500 Euro freigegeben habe, um solche Waren für die Tafel zu erwerben. Sie erwartet wie OB Stefanie Seiler (SPD) eine wegen der allgemeinen Teuerung wachsende Anzahl Bedürftiger.

Lage wird beobachtet

Wie lange der Aufnahmestopp bei der Tafel gilt, konnte Diven noch nicht sagen. Der Träger müsse die Nachfrage beobachten und könne dann vielleicht nach zwei, drei Monaten reagieren. Wenn mehr als die derzeit rund 300 Tafel-Berechtigten zugelassen würden, bliebe für die einzelnen Haushalte zu wenig übrig, erklärte sie die Entscheidung. Oft würden von einem Empfänger fünf bis acht Personen mitversorgt.

Für Zusatzaufwand bei der Tafel mit ihren 56 Ehrenamtlichen sorge auch der Erklärungsbedarf: „Viele sind verzweifelt, weil sie nicht wissen, wo sie Hilfe herbekommen“, so Diven über die Ukrainer. „Manche denken auch, wir sind ein normaler Supermarkt oder sie erhalten bei uns Geld.“ Laut DRK kommen immer mehr Tafel-Kunden aus dem Umland, zuletzt von den Neuanmeldungen 46 Prozent. Diven kündigte Gespräche mit der Politik im Umland und dem Tafel-Landesverband über Hilfsmöglichkeiten an.