Die Speyerer Tafel hebt den Aufnahmestopp, der seit Mai bestanden hat, im neuen Jahr auf. Er war nötig geworden, weil die zur Verteilung gespendeten Lebensmittel nach dem Zugang vieler ukrainischer Flüchtlinge nicht mehr für alle Interessenten ausreichte. Ab dem ersten Ausgabetag 2023 am 2. Januar werde von ein- auf zweiwöchige Versorgung jedes Kundenhaushalts umgestellt, so Karin Maier, die die vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) betriebene Einrichtung in der Seekatzstraße 12 leitet. Damit könnten im Prinzip doppelt so viele wie die heute rund 350 Haushalte mit mehr als 1000 Angehörigen versorgt werden, nur eben in größeren Abständen. Für rund 100 Personen auf der Warteliste laufe bereits die Prüfung der Bedürftigkeit.

Interessenten könnten sich im neuen Jahr an den Ausgabetagen Dienstag, Donnerstag und Sonntag bei der Tafel melden, erklärt Maier. Die Bestandskunden seien bereits über die Änderung informiert worden und hätten sie „ohne größere Diskussionen akzeptiert“, berichtet die Leiterin. Am Donnerstag war letzter Ausgabetag vor Weihnachten mit großer Nachfrage, aber auch guter Spendenlage bis hin zu einigen von den Freien Wählern gestifteteen Tannenbäumen, wie Meier berichtet. Erfreulich seien auch die vielen Spenden von Privatleuten im Advent gewesen. Neben Geld würden haltbare Lebensmittel immer benötigt.