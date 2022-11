Zwei Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen die Eingangstür eines Elektronikfachgeschäfts in der Wormser Landstraße aufgehebelt und laut Polizei mehrere Mobiltelefone und Tablets gestohlen. Den Beamten zufolge durchsuchten die Täter gegen 4.45 Uhr die Räume und brachen einen Schrank auf. Es soll sich dabei um zwei Personen mit schwarzen Jacken gehandelt haben. Ein Täter trug laut Polizei eine graue Strickmütze, eine dunkelblaue Hose und einen hellblauen Rucksack. Der andere Täter trug eine graue Hose und eine rote Tasche. Der Tatort liegt im Umfeld des Kundenparkplatzes eines Drogeriemarktes und einer Bäckerei in der Wormser Landstraße. Hinweise unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.