Eigentlich hatte die Soziale Anlaufstelle Speyer (SAS) ein Auge auf den „Spendenmarathon“ für Vereine geworfen, der bei Edeka Stiegler seit Mai läuft. Aus der Bewerbung ist nun eine direkte Unterstützung geworden – die ist unbefristet.

„Tüten-Aktion“ nennt das E-Center am Rübsamenwühl das am Donnerstag vorgestellte Projekt schlicht. Dahinter steht zum einen Überzeugung für die gute Sache von Geschäftsführer Benjamin Stiegler, zum anderen Unterstützung von Kundenseite. Das Prinzip: Es werden Tüten mit unverderblichen Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs in unterschiedlicher Größe gepackt, die die Kunden mittels Barcode an der Kasse für die SAS erwerben können. Am Ende jedes Monats holt Stefan Wagner, Initiator der Anlaufstelle am Festplatz, die gepackten Tüten ab. Stiegler legt die gleiche Menge noch obendrauf.

„Bei unserem Gespräch haben wir die Schnittmenge gesehen, was das soziale Engagement betrifft“, berichtet Wagner über die Kontaktaufnahme zu Stiegler im Zuge des Spendenmarathons. Schnell sei bewusst geworden, dass eine kurzfristige Hilfe nicht ausreicht. „Die SAS sichert das Überleben der Menschen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die Einrichtung dauerhaft zu unterstützen“, macht der Marktchef deutlich.

Zeitunabhängig möglich

Eine Aktion gleicher Art mit Abgabe von Lebensmitteltüten vor Ort hat es bei der SAS bereits gegeben, berichtet Wagner. Allerdings war diese stets mit den Öffnungszeiten der Einrichtung gekoppelt, was für viele ein Problem darstellte. „In der Bevölkerung gibt es die absolute Bereitschaft, uns zu unterstützen. Das können sie nun zeitunabhängig tun“, so Wagner.

Rund 130 wohnsitzlose Menschen betreut er mit seinem Team zurzeit an drei Standorten in Speyer. Um die 30 weitere kommen regelmäßig zusätzlich in die Einrichtung. „Bisher haben wir 20.000 bis 25.000 Euro im Jahr allein für die Beschaffung von Lebensmitteln aufgewendet“, sagt Wagner. Schon dieser Wert zeige, wie wertvoll die Stiegler-Hilfe ist. „Regionale Hersteller zu fördern ist das eine. Das andere ist, die Region als solche zu unterstützen“, sagt Stiegler.

Von fünf bis 20 Euro

Die Kunden können sich bei ihrer Tütenspende in den beiden Speyerer Stiegler-Märkten zwischen der Essenstüte Basic, der Hygiene- oder der Kindertüte für je fünf Euro, der Essenstüte groß und der Familientüte für je zehn Euro sowie der Familientüte XXL für 20 Euro entscheiden. Der Zulauf Hilfsbedürftiger für das niedrigschwellige SAS-Angebot sei groß, so Wagner. Deshalb würden derzeit größere Räumlichkeiten gesucht.