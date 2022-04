In der türkisch-islamischen Gemeinde hat der Generationenwechsel begonnen: Der langjährige Vorsitzende Servet Özel hat den Staffelstab an Faruk Sayiner übergeben. Der 29-Jährige will jetzt einiges ändern – auch für Speyerer anderen Glaubens.

Eigentlich ist Faruk Sayiner ein alter Hase im Gemeindevorstand. Neun Jahre lang war der 29-Jährige Vorsitzender der Jugendabteilung. In der Gemeinde aktiv ist er schon so lange wie er denken kann. „Die Eltern haben mich und meine drei Brüder immer mitgenommen“, sagt er. Dass er in zwei Kulturen groß geworden ist, empfindet Sayiner als absolute Bereicherung. „Das ist Luxus.“ Zweisprachig aufzuwachsen sei ein Vorteil, der sich durch das ganze Leben ziehe, ist er überzeugt.

Kombinierte Tugenden

Er habe sich zwar für die türkische Staatsangehörigkeit entschieden, sei aber mehr deutsch. Deutsche Ordnung, Disziplin und Pünktlichkeit hält er für ebenso unerlässlich wie türkische Spontanität. Von den Türken habe er übernommen, „nicht alles gleich so ernst zu nehmen“, und gelernt, „dass die Welt nicht untergeht, wenn ein Fehler passiert“. Gesunder Optimismus erhöhe den Spaß an der Arbeit, ist Sayiner überzeugt.

Diese Tugenden miteinander zu verbinden, sei sein Rezept für ein gelungenes Leben. Und diese Werte will er an die türkisch-islamische Gemeinde in Speyer weitergeben. Er will die Moschee noch weiter öffnen als bisher. „Auch den Muslimen, die nicht aus der Türkei stammen“, betont Sayiner. Was sein Vorgänger Servet Özel aufgebaut hat, will er bewahren und entwickeln. Von ihm habe er alles gelernt, er sei Mentor und väterlicher Freund. Özel habe den Weg zur offenen Moschee bereitet.

Besonders will sich Sayiner der jungen Generation widmen und den Besuch in der Moschee attraktiv für alle Generationen gestalten. „Sprache ist total wichtig“, weiß er. Deshalb spreche der Vorstand Deutsch und deshalb will Sayiner auch, dass Freitagsgebete künftig auf Deutsch und Türkisch gehalten werden.

Kampf für deutschen Imam

Die Mitarbeit im Speyerer Interreligiösen Forum ist für ihn selbstverständlich. Sein Ziel ist es, alle Speyerer, egal welcher Religion oder Kultur sie angehörigen, in der Moschee willkommen zu heißen. „Von allem das Beste“ will der neue Vorsitzende bieten, transparent sein und Ansprechpartner für jeden in den rund 200 Mitglieder-Familien sein.

Sayiner träumt von einem Imam, der in Deutschland ausgebildet wurde, der Deutsch und Türkisch spricht, den deutschen Pass besitzt. „Er könnte für immer unser Gemeinde-Vorbeter sein.“ Sayiner hofft auf das Ende der jeweils fünfjährigen Amtszeit des türkischen Imams. Mittlerweile gebe es solche Modelle in Ditib-Gemeinden, vor zehn Jahren seien sie noch undenkbar gewesen.

Unter Siedlern hat Sayiner seine Kindheit und Jugend verbracht. Nach dem Abschluss in der Siedlungsschule hat er sich zum Anlagenmechaniker ausbilden lassen und arbeitet heute bei den Pfalz-Flugwerken. Seine Freunde sind Speyerer, Türken, Kurden. Er hat eine Frau mit türkischen Wurzeln geheiratet und mit ihr ein mittlerweile zehn Monate altes Töchterchen. „Meine Frau ist wie ich in Speyer geboren, hat sich aber im Gegensatz zu mir für den deutschen Pass entschieden“, sagt Sayiner.

Speyer ist sein Zuhause

Auch wenn die Familie gerne die Kontinente bereist, ist Speyer für Sayiner mehr als ein Zuhause. „Hier ist meine Heimat“, betont er. Demnächst will er mit seiner Familie Kuba besuchen. „Ich freue mich darauf, aber mehr noch, dass ich wiederkomme“, sagt der neue Vorsitzende.

Der Vorstand

Vorsitzender: Faruk Sayiner, Stellvertreter: Selda Ünsal, Hakan Tüysüz, Elternbeirat: Aysen Özkan, Frauenabteilung: Sevgi Sayiner.