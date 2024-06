Durch womöglich unverschlossene Fenster und Türen haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Einbrecher Zutritt zu Wohnungen in der Innenstadt verschafft. Wie die Polizei berichtet, drang ein mutmaßlich jugendlicher Täter in ein Wohnhaus in der Herdstraße ein, während ein zweiter Jugendlicher die Straße beobachtete. Ein Zeuge bemerkte dies. Als jedoch die Polizei eintraf, waren die Unbekannten verschwunden. Rund eine Stunde später wurde ein ähnlicher Vorfall in der St.-Markus-Straße gemeldet. Hier drangen zwei mutmaßlich jugendliche Täter ebenfalls in eine Wohnung ein. Die Beschreibung der Personen stimmte in beiden Fällen überein: Ein Jugendlicher mit weißem Jogginganzug und Fischerhut, ein zweiter mit weißer Kappe, weißem Oberteil und dunkler Jogginghose. Auch hier gelang den Tätern die Flucht. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor. Sie rät, ungesicherte Fenster und Türen im Erdgeschossbereich, nicht unbeaufsichtigt geöffnet zu lassen. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an: pispeyer@polizei.rlp.de.