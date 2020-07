Am 25. August beginnt am Landgericht Frankenthal der Prozess gegen einen 34-jährigen Speyerer, der am 28. Februar in seiner Wohnung in der Wormser Landstraße einen anderen Mann nach einem Streit unter anderem durch den Einsatz einer Gipsschiene getötet haben soll. Laut Staatsanwaltschaft soll der 34-Jährige den Tod des anderen „zumindest billigend in Kauf genommen haben“. Die Anklage lautet demnach auf Totschlag.

Darüber hinaus wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, im Dezember 2019 mit einem Mittäter einen Mann angegriffen zu haben, um dessen Wertsachen zu stehlen. Dabei soll der Angeklagte auf das Opfer eingeschlagen, es gewürgt und ihm in den Finger gebissen haben. Der 34-Jährige, der sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert hat, ist laut Gericht strafrechtlich mehrfach in Erscheinung getreten und befindet sich in Untersuchungshaft. Das Gericht hat elf Verhandlungstage bis Mitte November angesetzt.