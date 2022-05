Rund 60 Töpfer, Kunsthandwerker und Künstler zeigen am Wochenende auf der dafür von Verkehr frei gehaltenen Maximilianstraße ihre Arbeiten. Im Mittelpunkt der vierten Ausgabe des „Töpfer- und Künstlermarkts“ steht unter anderem eine Brenntechnik aus Japan. Für Einheimische bedeutet der Markt auch: Sie müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Bei Temperaturen um bis zu 1000 Grad Celsius werden die vorgebrannten Tonarbeiten aus dem hochgeheizten Brennofen genommen und luftdicht in einem Behälter mit Laub oder Stroh eingebettet. Dabei entsteht Rauch, und die Blatt- und Grasabdrücke verewigen sich auf der noch weichen Glasur. Das Ergebnis dieser sogenannten Raku-Brenntechnik aus Japan ist nie vorhersehbar und damit einzigartig.

Welche Werke so entstehen können, können Interessierte am Wochenende vom 14. und 15. Mai in Speyer rund um den Dom erfahren. Beim vierten Töpfer- und Künstlermarkt wollen laut einer Ankündigung des veranstaltenden Vereins RKKB aus dem badischen Offenburg rund 60 Töpfer, Kunsthandwerker und Künstler ihre Arbeiten vorstellen. „Professionelle Kunsthandwerker und Künstler zeigen das ganze Spektrum kreativen Schaffens – traditionelles Handwerk in modernem Gewand –, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, heißt es. Und: „Industriell gefertigtes Kunsthandwerk, Handelsware und globalisiertes Kunsthandwerk aus Fernost werden hier nicht zu finden sein.“

Pfälzische Beiträge

Die japanische Raku-Brandtechnik zeigt demnach Andreas Neubert aus Neidenfels mit seinen Skulpturen für Haus und Garten. Uwe Minatel aus Bisterschied stellt demnach sein Bürstenhandwerk vor. Angekündigt ist unter anderem auch Goldschmiedin Kathrin Krückemeier aus dem Elsass. Ebenso dabei sind laut dem Veranstalter das Kunstatelier Michael Frey aus Landau mit großformatigen Portrais berühmter Musiker und die Villa Romantica aus Offenburg in der Ortenau mit ihren handgestrickten Waren aus Mohair, Alpaca und Seide.

Für Verkehrsteilnehmer bedeutet der Töpfer- und Künstlermarkt am Wochenende die eine oder andere Einschränkung. Wie Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mitteilt, wird die Maximilianstraße am Samstag und Sonntag zwischen Domplatz und Schustergasse für jegliche Fahrzeuge gesperrt. „Der Busverkehr der Linien 564, 565 und 568 wird ebenfalls beide Tage umgeleitet. Hierzu sind die Aushänge des Busunternehmens zu beachten“, so Eschenbach. Ersatzhaltestellen werden demnach in der Ludwigstraße ausgewiesen. „Der Taxenstand in der Maximilianstraße auf Höhe Galeria bleibt während der Veranstaltung weiterhin anfahrbar. Die Anfahrt erfolgt allerdings ausschließlich über den Postplatz.“

Termine

Töpfer- und Künstlermarkt, Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai, Maximilianstraße Speyer. Geöffnet Samstag, 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.