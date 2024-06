Zwei Monate nach dem Unfalltod einer 16-jährigen Motorradfahrerin ist im Industriegebiet Süd am Montagabend ein 19-jähriger Biker ums Leben gekommen. Ein Beobachter berichtet von mehr Motorrädern und waghalsigen Fahrmanövern.

Acht Wochen sind vergangen, seit Anfang April eine 16-jährige Motorradfahrerin in der Stockholmer Straße tödlich verunglückte. Nun ist im Industriegebiet im Süden Speyers erneut ein junger Biker ums Leben gekommen. Wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte, war ein 19-Jähriger gegen 18.13 Uhr bei einem Überholmanöver auf der Industriestraße mit dem Auflieger eines Sattelzugs kollidiert und noch an der Unfallstelle gestorben.

Um herauszufinden, welche Umstände zum Tod des jungen Mannes geführt haben, hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal die Ermittlungen an sich gezogen. „Nach unseren bisherigen Erkenntnissen waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer an dem Geschehen beteiligt“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage. Demnach sei der 60-jährige Fahrer des Sattelzugs in Fahrtrichtung Süden, also stadtauswärts, unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Anton-Dengler-Straße im Rückspiegel ein sich näherndes Motorrad erkannt habe. Kurz darauf habe er einen Knall gehört und im Rückspiegel den Motorradfahrer „nach links in den Grünstreifen schlittern“ sehen, so Ströber.