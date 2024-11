Die Ermittlungen zum Unfalltod eines 19-jährigen Motorradfahrers am 3. Juni in Speyer-Süd sind noch nicht abgeschlossen. Derzeit werde noch die Maschine des jungen Mannes von einem Sachverständigen untersucht, teilte der Frankenthaler Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage mit. Die Ermittler hatten ein Gutachten in Auftrag gegeben, das klären soll, ob an dem Motorrad womöglich ein technischer Defekt vorlag, der zu dem Unfallgeschehen führte oder beitrug. Die Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor. Zuvor war die Staatsanwaltschaft nach eigener Aussage von einem „Alleinverschulden des Geschädigten“ ausgegangen. Nach Darstellung der Ermittler hatte der 19-Jährige versucht, in der Industriestraße in einem Kurvenbereich einen stadtauswärts fahrenden Sattelzug zu überholen. Dabei war er offenbar mit dem Auflieger kollidiert und hatte sich die tödlichen Verletzungen zugezogen. Es war der zweite tödliche Unfall von Bikern im Industriegebiet Süd innerhalb weniger Wochen.