Das Gutachten zum technischen Zustand des Motorrads, mit dem am 7. April eine 16-Jährige im Industriegebiet Süd in Speyer gegen einen Laternenmast prallte und starb, liegt inzwischen vor. Demnach wies die Maschine der Jugendlichen, eine RC125 des Herstellers KTM, zum Unfallzeitpunkt keine technischen Mängel auf. Zu diesem Schluss sei der hinzugezogene Sachverständige in seiner Analyse gekommen, sagte der Leitende Frankenthaler Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Donnerstag auf Anfrage. Die 16-Jährige war sonntagnachmittags auf ihrem 15 PS starken Leichtkraftrad auf der Stockholmer Straße unterwegs, als sie nach einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit der Straßenlaterne kollidierte. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu. Zwar konnte sie zunächst vor Ort reanimiert werden, starb dann aber in der Ludwigshafener Unfallklinik. Ein toxikologisches Gutachten des Blutes der Verstorbenen stehe noch aus, sagte Ströber. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft versucht herauszufinden, ob ein Fremdverschulden vorliegt. Bislang gibt es darauf keine Hinweise. Eine Augenzeugin des Unfalls soll nun noch ergänzend vernommen werden, so Ströber.

