Die Staatsanwaltschaft Frankenthal sieht weiterhin „keine Anhaltspunkte für eine Fremdverschulden“ am Motorradunfall in der Speyerer Industriestraße, bei dem am Montagabend ein 19-Jähriger ums Leben gekommen ist. Dies sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Freitag auf Anfrage. In der Zwischenzeit habe sich zwar eine Zeugin des Geschehens gemeldet, bei dem der junge Biker während eines Überholmanövers mit seiner Honda CBX 450 im Kurvenbereich mit einem vorausfahrenden Sattelzug kollidierte. Doch ändere deren Aussage nichts an der derzeitigen Einschätzung der Staatsanwaltschaft und eines Sachverständigen, die von einem Selbstverschulden ausgehen. Insofern sei fraglich, ob die Ermittler noch weitere Gutachten einholen würden, so Ströber.