Eine 69-Jährige ist Opfer eines Betrugs geworden und hat dabei 2200 Euro verloren. Das teilte die Polizeiinspektion Speyer mit. Bereits am vergangenen Mittwoch sei die Frau über einen Messenger-Dienst auf ihrem Mobiltelefon von einer Person kontaktiert worden, die sich als ihr Sohn ausgab und behauptete, eine neue Handynummer zu haben, weil das alte Gerät defekt gewesen sein. Der Täter oder die Täterin gab auch an, deshalb keine dringenden Überweisungen mehr tätigen zu können und bat die 69-Jährige um Hilfe. „Aus ahnungsloser Hilfsbereitschaft heraus überwies die Geschädigte in zwei Schritten insgesamt 2200 Euro“, heißt es im Polizeibericht. Erst nach zwei Tagen habe die Frau über die gewohnte Nummer mit ihrem Sohn Kontakt aufgenommen. Dann sei der Betrug aufgefallen und die Polizei eingeschaltet worden. Die Beamten raten: „Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht sofort erkennen. Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein, prägen Sie sich jedoch die Stimme und sprachlichen Besonderheiten des Anrufers ein. Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird. Wenn Sie zu einem Rückruf aufgefordert werden, rufen Sie nicht zurück. Geben Sie kein Geld in fremde Hände. Wenden Sie sich unverzüglich an Ihre

Polizeidienststelle.“