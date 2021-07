Die Polizei hat nach eigener Mitteilung zwei Verdächtige festgenommen, die in der Nacht auf Samstag versucht hätten, in einen Schaustellerwagen im Domgarten einzubrechen. Die beiden dunkel gekleideten Personen seien von Zeugen entdeckt worden, die gerufene Polizei habe sie gegen 2 Uhr „im Nahbereich“ erkannt und nach kurzer Verfolgung festgenommen. Es handle sich um zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren. Entwendet worden sei nichts. Ob ein Schaden entstanden ist, müsse noch ermittelt werden, so die Polizei, die Anzeigen wegen versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet und die Erziehungsberechtigten der jungen Leute eingeschaltet hat. Einen Einbruch in einen der seit zwei Wochen aufgestellten Schaustellerwagen hatte es auch sechs Tage zuvor schon einmal gegeben. Die Bilanz der Polizei dabei: keine Beute, 2000 Euro Schaden, Täter unbekannt.