Positive Zukunftsaussichten beschrieben die drei Geschäftsführer der SHC Computersysteme GmbH bei der Firmenfeier anlässlich des 50-jährigen Bestehens. Der Dienstleister in der Informationstechnologie mit Sitz in der Lönneberga-Straße feierte mit 150 Gästen. Zu den 50 Mitarbeitern, die laut Jan Graevenstein, einer der drei Geschäftsführer, für 5 Millionen Euro Jahresumsatz sorgen, kamen Angehörige, Ehemalige, Geschäftspartner und Vertreter der Stadt Speyer. SHC ist auf Komplettlösungen unter anderem für die Warenwirtschaft im Elektrogroßhandel spezialisiert. Es will weiter wachsen und ausbilden.

Anpassung an Megatrends

Als ein Erfolgsfaktor wurde dargestellt, dass bei SHC „Eigengewächse“ Rollen im Unternehmen übernehmen, die laut Geschäftsführer Riccardo Amato mit Verantwortung und Führung verbunden sind. Das Unternehmen wachse stetig und organisch. Es sei dank der von Graevenstein eingeleiteten agilen Transformation im Jahr 2016 in der Lage, dass Prozesse und Abläufe durch die Teams eigenständig an sich ändernde Bedingungen angepasst werden können.

„Dies ist eine hochwirksame Strategie zum Umgang mit steigender Komplexität“, so Graevenstein. SHC passe sich so an Megatrends wie das Cloud-Computing an. Norman Hisgen als dritter Firmenchef sagte, dass die steigende Komplexität im technischen Umfeld zunehmend Kunden überfordere, da fachliche Generalisten nicht ähnlich schnell „nachwachsen“. Auch hier helfe SHC als Dienstleister.