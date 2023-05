Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum letzten Mal vor den am 29. November anstehenden Kirchenwahlen haben die Synodalen des protestantischen Kirchenbezirks Speyer am Samstag in der Gedächtniskirche getagt. 63 der 99 Mitglieder des Kirchenparlaments waren gekommen. Sie haben einstimmig für den Etat 2021 und 2022 votiert.

„Die Finanzsituation des Kirchenbezirks ist insgesamt noch zufriedenstellend“, urteilte Dekan Markus Jäckle mit Blick auf fast 438.000 Euro Ausgaben und Einnahmen im Jahr 2019. Der Abschluss