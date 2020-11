Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ist das Speyerer Technik-Museum die Kulisse für eine SWR4-Schlagersendung. Die SWR4 Schlagerweihnacht gibt es als Livestream auf SWR4.de am 4. Dezember und als Sendung im SWR Fernsehen am 12. Dezember.

Schlagerfans aus Nah und Fern treffen sich zum Jahresausklang virtuell in Speyer. Am Freitag, 4. Dezember, 19:30 Uhr, feiern sie gemeinsam mit Topstars des deutschen Schlagers vor der Kulisse des historischen Etagenkarussells im Technik Museums Speyer. Das Konzert wird live ab 19.30 Uhr auf SWR4.de gestreamt, das SWR Fernsehen sendet es am Samstag, 12. Dezember, ab 22.15 Uhr. Mit dabei sind Semino Rossi, Michelle, Peggy March sowie Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack.

Musikalische Unterhaltung und lockere Talks

Auf dem musikalischen Programm stehen klassische Schlager und weihnachtliche Songs. Zwischen den einzelnen Auftritten machen es sich die Künstler in der Lounge bequem. In lockeren Talkrunden mit Moderatorin Anna Lena Dörr und mit der ein oder anderen weihnachtlichen Überraschung ist für beste Unterhaltung gesorgt.

Semino Rossi

Sein musikalisches Glück fand der gebürtige Argentinier in Europa. Viele Jahre war er als Straßenmusiker unterwegs, bevor Semino Rossi die großen Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eroberte. Seinem Charme und seiner samtweichen Stimme kann kaum jemand widerstehen. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen sind Lohn für seinen dauerhaften Erfolg.

Michelle

Schon mit 14 Jahren sang sie in einer Band, entdeckt wurde sie bei einem Auftritt beim damaligen Südwestfunk: Michelle. 2001 begeisterte sie als deutsche Vertreterin beim Eurovision Song Contest ganz Europa. In ihrer Karriere hat sie alle Höhen und Tiefen des Showgeschäfts hautnah erlebt. Heute ist Michelle dort angekommen, wo sie für ihre vielen Fans hingehört: ganz oben.

Peggy March

Sie ist eine wahre Schlagerlegende: Peggy March. Ob mit 17 oder mit 70, die gebürtige Amerikanerin begeistert ihr Publikum mit Charme und Können. Nicht nur Interpretin, auch als Autorin von Welthits hat sie den Erfolg für sich gepachtet.

Anna-Carina Woitschack & Stefan Mross

Sie sind das Traumpaar des deutschen Schlagers: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. Sie begeistern ihre Fans als Schlagerduo genauso wie als Moderatorenpaar in der ARD-Erfolgsshow „Immer wieder sonntags“. Zwei Herzen, eine Leidenschaft und damit beste Unterhaltung auf Deutschlands Bühnen.