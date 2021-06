Was haben Ireen Sheer, Bernhard Brink, Anna-Carina Woitschack, Eloy de Jong und das Technik Museum Speyer gemeinsam? Alle Stars feiern 2021 ihre ganz eigenen Jubiläen – genau wie das 30 Jahre junge Museum. SWR4 und das SWR Fernsehen begehen die Jubiläums-Show vor der spektakulären Kulisse des Museums – mit den Fans zu Hause. SWR4 Rheinland-Pfalz begleitet die Show am Freitag, 25. Juni, ab 20.30 Uhr mit einem Live-Stream. Das SWR Fernsehen sendet das „SWR4 Schlagerfest“ am Samstag, 10. Juli, ab 22.15 Uhr. Moderatorin Anna Lena Dörr führt durch die Sendung und entlockt den Schlagerstars in lockeren Gesprächsrunden zwischen den Auftritten so manche spannende Geschichte.

60 Jahre auf der Bühne steht Ireen Sheer. Mit dem Lied „Now or never“ gewann sie 1961 ihren ersten Gesangswettbewerb.

50 Jahre erster Plattenvertrag: Bernhard Brink. „Aus Nordhorn. Hier ist er, der Bernhard, der Brink!“ Unvergessen sind die Ansagen von Dieter Thomas Heck bei seinen zahlreichen Auftritten in der ZDF-„Hitparade“. Bernhard Brink, der Schlagertitan, unterschrieb vor 50 Jahren seinen ersten Plattenvertrag.

Zehn Jahre im Showgeschäft: Anna-Carina Woitschack. Vor genau zehn Jahren begann die Karriere von Anna-Carina Woitschack. 2011 nahm sie an Deutschlands erfolgreichster Casting-Show DSDS teil.

30 Jahre im Showgeschäft: Eloy de Jong. 1991 wurde Eloy de Jong bei einem Casting für die Boygroup „Caught In The Act“ entdeckt. 2018 veröffentlichte der gebürtige Niederländer Eloy sein erstes Solo-Album in deutscher Sprache: „Kopf aus, Herz an“. Auf Anhieb erreichte es Platz eins der deutschen Albumcharts.