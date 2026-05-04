Heimspiel als Dorffest: In Schwegenheim feiern Hunderte gemeinsam – mit Musik, Aktionen und viel Teamgeist für das SWR-Ortsschild.

Es war ein denkwürdiger Tag auf dem Kurt-Kaufmann-Platz im Herzen der Ortsgemeinde Schwegenheim. Bei frühlingshaften Temperaturen trafen sich am 3. Mai im Rahmen der SWR1-Aktion „Heimspiel“ circa 500 Menschen, um gemeinsam zu feiern und mit Kind und Kegel vier Stunden lang einen unvergesslichen Nachmittag zu verbringen.

Besser hätte der Wettergott am Tag des „Heimspiels“ nicht mitspielen können. Bei frühlingshaften Temperaturen kamen Menschen vor allem aus „Schwechnem“ und Umgebung zusammen, um gemeinsam das begehrte SWR-Ortsschild zu ergattern. Aber auch zahlreiche Gäste hatten von weiter her den Weg nach Schwegenheim gefunden, so unter anderem aus Neustadt, Landau sowie aus dem benachbarten Baden-Württemberg, aus Hockenheim und Heidelberg.

Es werden zahlreiche Aufgaben gestellt

Sie stehen überall in Rheinland-Pfalz, auf Dorfplätzen, am Gemeinschaftshaus oder am Ortseingang: die leuchtend gelben Ortsschilder mit der Aufschrift „SWR1 Gemeinde“ – und jetzt auch in Schwegenheim.

Der Radiosender war mit einem Übertragungsmobil und den beiden bekannten Moderatoren Frank Jenschar und Hanns Lohmann vor Ort, die die von 12 bis 16 Uhr andauernde Livesendung engagiert begleiteten.

Den Anwesenden wurden vom SWR zahlreiche Aufgaben gestellt, die zur Erlangung des begehrten Status „SWR1-Gemeinde“ absolviert werden mussten.

Als größte Aufgabe galt es, zur Melodie von „Go West“ von den Pet Shop Boys eine eigene Hymne zu schreiben. Der MGV Schwegenheim nahm sich dieser Aufgabe erfolgreich an und erstellte in wenigen Tagen ein musikalisches Gesamtkunstwerk, das gegen 15.40 Uhr unter dem tosenden Applaus der zahllosen Zuschauer Premiere live im Radio hatte. „Innerhalb von zwei Tagen haben wir den Song gewuppt“, so Chorleiterin „Ulli“, „was nur dank unserer tollen Gemeinschaft möglich war. Wir sind ein sehr musikalischer Ort. Hier haben alle Musikvereine an einem Strang gezogen.“ Der MGV, LiveZeit, die Blaskapelle Schwegenheim, „Questio Marcam“, „Cantamus Schwegenheim“, der Kirchenchor und „Spirit of Sounds“ waren alle mit vollem Einsatz dabei.

„Wichtigste Zeile des Lieds“

Die neue Schwegenheimer Hymne, komponiert vom 29-jährigen Simon Feldhaus, wurde vom „größten Chor“ der SWR-Heimspiel-Geschichte gekonnt und eindrucksvoll vorgetragen.

„In Schwechnem glänzt nicht durch Schönheit nur, nein hier lebt Vereinskultur“, so ein Textausschnitt der Hymne, bei der es sich laut Simon Feldhaus „um die wichtigste Zeile des Liedes handelt“. Sie steht für die Gemeinde, in der „das Miteinander sehr großgeschrieben wird“, so Ortsbürgermeister Andreas Weber.

Doch damit nicht genug: Schwegenheim musste weitere Aufgaben meistern, darunter das Bilden einer „menschlichen 100“, welches im Anschluss mittels Drohnenaufnahme festgehalten wurde. Beim „Wasser-Eierlauf“ konnten durch die Schwegenheimer in 3:30 Minuten 415 Gramm Wasser transportiert werden. Inwieweit hier ein Sieg eingefahren werden kann, bleibt abzuwarten. Die zwei folgenden Heimspielteilnehmer, Braubach am Rhein und Linz am Rhein, können hier noch einen „Löffel“ drauflegen. Der Sieger erhält eine Stunde Radiozeit mit eigenen Songwünschen. „SWR1 höre ich, daher wäre ein Sieg natürlich schön“, so Andreas Weber, „doch das Event heute hat meine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern gar übertroffen.“

„Zeigt unseren Zusammenhalt“

Auch die Besucher fühlten sich sichtlich rundum wohl. „Egal ob groß oder klein, hier ist wirklich für jeden was geboten“, so eine Besucherin. „Highlight für die Kinder ist natürlich die Hüpfburg, aber auch für die Kleinsten ist dank dem Haus der Familie VG Lingenfeld mit dem Bobby-Car-Parcours sowie dem Mal- und Basteltisch viel geboten.“

Ergänzt von Geschichten rund um Schwegenheim, aufgelockert durch viele kleine Interviews mit den Gästen, präsentierte der Sender ein buntes Programm, das dazu beitrug, dass sich jeder gut unterhalten fühlte.

Für das leibliche Wohl sorgten die Schwegenheimer Vereine, voran der Heimat- und Kulturverein, die Landfrauen sowie die Musikvereine der Gemeinde. „Auch das zeigt unseren Zusammenhalt hier im Ort“, so Andreas Weber, „jeder, der kann, hilft mit.“ Der Erlös der Veranstaltung kommt vollständig dem Jugendhaus Schwegenheim zugute.