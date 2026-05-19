Das Konzert „Ritual & Ekstase“ gab das SWR Vokalensemble unter seinem Chefdirigenten Yuval Weinberg zu den Schwetzinger SWR Festspielen im Dom zu Speyer.

Nach dem Jahr 2024 ganz ohne Gastspiel in Speyer und Konzerten in anderen Kirchen oder der Krypta war nun wieder das Hauptschiff des Doms zu Speyer Schauplatz eines Gastspiels der Schwetzinger SWR Festspiele dahier. Und auch nach längerer Zeit war wieder mal einer der SWR-eigenen Klangkörper zu Gast: das SWR Vokalensemble.

Für nicht wenige Sängerinnen und Sänger war es eine Art Heimspiel, denn es kommen einige aus der Pfalz. Das SWR Vokalensemble ist ein Elitechor für zeitgenössische Musik wie weltweit nur ganz wenig andere. Gerade das war beim Konzert im voll besetzten Dom zu Speyer einmal mehr höchst eindrucksvoll zu erleben.

Die Idee des Programms: eine Pilgerreise mit meditativer und intensiver Chormusik aus vielen Ländern, Kulturen und Religionen. Ein Stück davon war bekannt: das Agnus Dei von Samuel Barber, eine textierte Version seines legendären Adagios für Streicher (eigentlich für Streichquartett). Die Chorversion wurde von den Sängerinnen und Sängern in größter Feinheit und Klangkultur vortragen.

Äußerste Verdichtung im Ausdruck

Zu den wichtigsten Komponisten der Gegenwart gehört der Ungar György Kurtág, der am 19. Februar dieses Jahres 100 Jahre alt geworden ist. Von ihm erklang sein erstes Chorwerk „Omaggio à Luigi Nono“ op. 16 von 1979 auf kurze Gedichte von Anna Achmatowa und vor allem der russischen Lyrikerin Rimma Dalos. Kürze und äußerste Verdichtung im Ausdruck sind bezeichnend für Kurtágs Musik – und so ist auch sein Chorwerk von kunstvollster Struktur und Ausdruckskraft auf engstem Raum. Gerade bei solch ambitionierter Musik ist das SWR Vokalensemble ganz in seinem Element und bot denn auch hier einen faszinierenden Klangeindruck. Das galt auch für die Uraufführung des Abends mit „Arbor Vitae“ (Der Baum des Lebens) von Jay Schwartz, bei dem in der Hauptsache das Wort Mensch in den unterschiedlichsten Sprachen vertont wird. Auch diese Musikwelt besonderer Art brachte der Chor auf den Punkt und bot eine authentische Wiedergabe.

Sicher und animierend geleitet von Chefdirigent Yuval Weinberg, begeisterte das SWR Vokalensemble auch in Joby Talbots „Roncesvalles“ aus „Path of Miracles“, Georgi Swiridows „A Wondrous Birth“ aus „Hymns and Prayers“ und Eran Dinurs „Ne’ila“, bei denen moderne Kompositionstechniken mit traditionellen Mustern auf unterschiedliche und spannende Weise verschränkt werden.

Neue Musik, mittelalterlicher Raum

Das Programm, das seinem Namen alle Ehre machte und von würdevoll rituellen Gesten bis zu expressiv aufgeladenen Bekundungen reichte, wurde auch im barocken Fridolinsmünster Bad Säckingen und der gotischen Liebfrauenkirche in Trier gesungen – und es wird am Donnerstag noch in der neugotischen Johanneskirche am Feuersee in Stuttgart und am Samstag in der neoromanischen Johanneskirche in Freiburg gegeben.

Doch an keinem Ort gab und gibt es eine so produktive Spannung zwischen der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts und historischer Architektur wie im fast 1000 Jahre alten Dom, wo nicht zuletzt die Raumklangmomente die größte Wirkung machten.

Das Gute: Das phänomenale Konzert des Chores ist auf www.swr.de und YouTube nachzusehen.