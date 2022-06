Beim SWR4 Schlagerfest am Sonntag tritt Schlagersänger Bernhard Brink anstelle von Matthias Reim. Am Sonntagmittag öffnet von 12 bis 17:30 Uhr eine zweite Bühne.

Wenn vom 17. bis 19. Juni das SWR Sommerfestival im Technik Museum Speyer steigt, dann stehen an drei Abenden bekannte Musiker, Comedians und Künstlern auf den Bühnen. Beim SWR4 Schlagerfest am Sonntagabend, 19. Juni, tritt Schlagersänger Bernhard Brink anstelle von Matthias Reim auf, der erkrankt ist. Am Sonntagmittag öffnet dann zusätzlich von 12 bis 17.30 Uhr die SWR Medienwelt mit einer zweiten Bühne ihre Tore. Und auch dort erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein kurzweiliges, lustiges, informatives Programm mit Musik, Talk, Quiz und Comedy bei freiem Eintritt für die ganze Familie.

Comedian Tim Poschmann wird dann auf der Bühne das Publikum unterhalten. Für ihn gibt es nichts Schöneres, als „die Menschen zum Lachen zu bringen“, wie er selbst sagt. Das Comedyduo „Die Ähn un die Anner“ – Alice Hoffmann und Bettina Koch – tratschen auf der Bühne oder lassen sich naiv über Themen wie Weltgeschehen und Diät aus.

Viel Musik

Es gibt dann auch viel Musik. Die „Anonyme Giddarischde“ zeichnen sich nicht nur durch ihren pfälzischen Bandnamen aus, die Gruppe verbindet kreative, humorvolle Songtexte mit ihrer traditionellen Mundart. Der 17-jährige Newcomer Laurin Sigmund überzeugt mit seinem Klavierspiel. Egal ob Pop, Blues, Rock oder Balladen – er weiß mit einem breiten musikalischen Spektrum zu verzaubern. Mit Leidenschaft spielt auch Leonie Klein. Mit ihrem Schlagzeug hat sich die Percussionistin mittlerweile in der Musikszene etabliert. Und La Diri, die fünfköpfige Coverband aus Stuttgart, hat für jeden Musikgeschmack etwas im Repertoire.

Auf der Bühne treten außerdem der Zirkus Bellissima auf, der bei seinen Shows mit Luftakrobatik, Kunstradeinlagen und einstudierten Choreografien sein Publikum beeindruckt. „SWR Landesschau“-Wetterreporterin Kathrin Illig berichtet von ihren Reportereinsätzen „Stadt, Land, Quiz“-Moderator Arndt Reisenbichler lädt alle Neugierigen ein, bei seinen Fragen mitzuraten. Und auch das neue SWR Onlineformat „Outdoorliebe“ veranstaltet ein kleines Spiel.

Die Medienwelt

Auf der Festivalmeile der SWR Medienwelt ist in Redaktionszelten der Blick hinter die Kulissen von Radio, Fernsehen und Online möglich. Moderator:innen und Reporter:innen sind vor Ort und beantworten die Fragen des interessierten Publikums. Besucher können sich selbst in der Moderation von Nachrichten ausprobieren, sich der Teleprompter-Challenge stellen oder mit VR-Brille und Smartphone in den virtuellen SWR eintauchen – eine Medienwelt zum Anfassen. Mit Angeboten für Kinder erwartet Groß und Klein ein abwechslungsreicher Nachmittag.

An allen drei Tagen, vom 17. bis 19. Juni, präsentiert der SWR bei seinem Sommerfestival herausragende Musiker und Comedians. Am Freitagabend dürfen sich die Fans beim SWR1 Open Air über The Boomtown Rats freuen. Zuvor eröffnen die Bands „Hanne Kah“ und „Juno17“, die beiden Gewinner des SWR1 Big Stage Contests, das Konzert. Der Samstag gehört mit dem SWR3 Comedy Open Air ganz dem Humor. Auf der Bühne stehen einige der lustigsten Comedians, die auf SWR3 zu hören sind, wie Onkel Fisch, Nikita Miller, „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ und Markus Krebs. Den Abschluss des SWR Sommerfestivals bildet das SWR4 Schlagerfest am Sonntagabend, 19. Juni. Dann werden Bernhard Brink, Beatrice Egli, die Münchener Freiheit und Michelle die Herzen aller Fans höherschlagen lassen.

Info

Weitere und aktuelle Informationen auch zu Tickets unter SWR.de/sommerfestival.