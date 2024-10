Der Südwestrundfunk ( SWR) kommt 2025 mit seinem rheinland-pfälzischen Sommerfestival nach Speyer. Die nächste Auflage der Großveranstaltung findet laut Mitteilung des Senders vom 27. bis 29. Juni statt. Wie berichtet, strebt die Stadt aus diesem Anlass einen verkaufsoffenen Sonntag am 29. Juni an, hat dafür aber noch kein grünes Licht des Einzelhandels. Die Leistungsgemeinschaft Herz Speyers kündigte eine Abstimmung über die möglichen Termine an.

Zum SWR-Sommerfestival gehören Konzerte und andere Auftritte unter anderem auf einer großen Showbühne. Diese wird laut Sender vor dem Technik-Museum aufgebaut. In die Innenstadt kämen die Stände einer kostenlosen Festival-Meile, bei denen der SWR sich und seine Programme präsentiere, so ein Sprecher. Details zu den Künstlern stünden noch nicht fest. Über die drei Tage werden mehrere zehntausend Besucher erwartet.

Bis 2023 gab es jährliche SWR-Sommerfestivals sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz. Jetzt wird aus Kostengründen auf einen Zwei-Jahres-Rhythmus umgestellt, in dem jährlich nur ein Bundesland an der Reihe ist. Nach Speyer ist Stuttgart Austragungsort am verlängerten Pfingstwochenende 2026.