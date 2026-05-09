„Diese Entscheidung bedeutet nicht nur den Verlust qualifizierter Arbeitsplätze, sondern auch einen schweren Schlag für die wirtschaftliche Struktur Speyers und das Vertrauen in unseren Industriestandort.“ So kommentiert die Speyerer Wählergruppe (SWG) die kürzlich verkündeten Pläne von Mann + Hummel und TE Connectivity, in Summe mehr als 1200 Arbeitsplätze abzubauen. „Jahrzehntelange Verbundenheit, fachliche Kompetenz und Loyalität der Beschäftigten werden mit einem Federstrich zunichtegemacht“, teilt die Wählergruppe mit. Speyer dürfe nicht tatenlos zusehen, wie wichtige Arbeitgeber sang- und klanglos verschwinden. „Die Speyerer Wählergruppe setzt sich dafür ein, dass alle politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um Perspektiven für die Betroffenen zu schaffen und unsere Stadt als starken Industriestandort zu erhalten.“ Die SWG fordere eine konsequente Einbindung der Arbeitnehmervertreter in weitere Gespräche, aktive Unterstützung durch Stadt, Land und Wirtschaftsförderung beim Erhalt von Arbeitsplätzen oder der Ansiedlung neuer Betriebe und eine ehrliche Kommunikation seitens der Unternehmensleitungen.