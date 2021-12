Die Speyerer Wählergruppe (SWG) solidarisiert sich mit der Bürgerinitiative „Keine Landesgartenschau in Speyer“. Wie berichtet, sammelt die Initiative derzeit Unterschriften, um einen Bürgerentscheid über die 2027 geplante Großveranstaltung auszulösen, um deren Ausrichtung sich die Stadt Speyer beworben hat. Die SWG habe sich schon länger gegen eine Bewerbung für eine Landesgartenschau ausgesprochen, so Fraktionsvorsitzende Sarah Schäfer-Mang in einer Pressemitteilung.

Grund hierfür sei einerseits die Vermeidung weiterer Belastungen für den städtischen Haushalt gewesen. Andererseits sehe die Wählergruppe „viele Unsicherheiten im vorgestellten Konzept“. Mang-Schäfer nennt als Beispiele die Verbindung der Standorte, die Verträglichkeit mit Wohnen am Rhein und den Parkraumbedarf. Für die geplanten Investitionen im zweistelligen Millionenbereich, die laut Verwaltung für die Stadtentwicklung gut angelegt wären, hat die SWG laut Mitteilung andere Ideen: Lüftungs- und Filteranlagen oder Piko-Parks, wie von der Baugenossenschaft GBS im Burgfeld schon angelegt, um die Artenvielfalt und das Wohlbefinden der Menschen im Viertel zu steigern.

Die Stadt Speyer schlägt für die Landesgartenschau Flächen bei der Kurpfalzkaserne, auf der Klipfelsau und Korridore dazwischen vor. Um die Ausrichtung konkurriert sie mit für anderen Kommunen in Rheinland-Pfalz. Eine Entscheidung über den Zuschlag wird im März 2022 erwartet.