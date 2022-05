Mehrere Absagen hat es bei der Fraktion der Speyerer Wählergruppe (SWG) für die Nachfolge des bisherigen Stadtratsmitglieds Philipp Rumpf gegeben. Der 2019 von Platz 28 auf zwei „hochgewählte“ Gastwirt Rumpf hat sein Mandat aus beruflichen Gründen aufgegeben, sagte Fraktionsvorsitzende Sarah Mang-Schäfer auf Anfrage.

Die hohe Belastung, die mit der kommunalpolitischen Arbeit einhergehe, verbunden mit beruflichen, familiären und gesundheitlichen Gründen habe auch die Absagen möglicher Nachrücker begründet. So hätten nach der Reihenfolge der Wahl 2019 Elke Sommermeyer, Martin Roßkopf, Alison Grewenig, Michael Neugebauer, Stefan Baum, Christine Ritthaler, Tobias Göck und Hermann Preuß in die Vierer-Fraktion nachrücken können, aber absagen müssen. Nächster Kandidat ist nun Christian Bonnet, von dem Mang-Schäfer am Montag noch keine Resonanz bekannt war. Rumpf wird in der Ratssitzung am Mittwoch (17 Uhr) verabschiedet.