Einschnitt bei der Speyerer Wählergruppe (SWG): Fritz Hochreither und Elke Sommermeyer, langjährige Mitglieder im erweiterten Vorstand, haben sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Das SWG-Leitungsduo bleibt jedoch unverändert.

Der vor zwei Jahren ins Amt gekommene Vorsitzende Marc Vidmayer und sein Stellvertreter Andreas Wittmer wurden in ihren Ämtern bestätigt. Schatzmeister ist Hans-Peter Steigleiter, Kassenprüfer Christian Butz. Neue Beisitzer in der Nachfolge von Sommermeyer und Hochreither sind laut Vereinsinfo die „jungen Gesichter“ Andreas Canali und Jonas Braun. Wulf Heisel ergänzt das Team.

Vorsitzender Vidmayer, der beruflich als Sachverständiger für Strahlenschutz tätig ist, freut sich über die „vielfältigen Erfahrungen und Kompetenzen“ im neuen Vorstand. Ziel sei „Sachpolitik für den Speyerer Bürger“. Ansatz der SWG ist, die Arbeit der Fraktion breit rückzukoppeln: Zu den Fraktionssitzungen sind alle Mitglieder eingeladen. Neu beschlossen wurde, eine solche Sitzung alle zwei Monate für alle Interessierten zu öffnen. Erstmals ist das am Dienstag, 15. Oktober, ab 18.30 Uhr, in der Weinstube „Schwarzamsel“ der Fall. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich.

Dass die SWG-Fraktion zuletzt bei Wahlen zweimal geschrumpft und in den nächsten fünf Jahren auch nicht mehr in einer Kooperation vertreten ist, muss laut Vidmayer kein Problem sein. In der Zusammenarbeit mit CDU und den Grünen seit 2019 seien die SWG-Initiativen „ein bisschen untergegangen“. Daher wolle die SWG nun aktiver auftreten und Mitglieder werben: „Das ist unser großes Ziel.“