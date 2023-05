Das Speyerer Stadtlogo ist beliebt. Es wird unter anderem auf Aufklebern und T-Shirts gerne hergezeigt. Die Stadt hat es optisch aufgefrischt und um ein „Fanlogo“ mit Brezelherz ergänzt. Ihr Kalkül: Nur noch das Fanlogo sollte von Bürgern frei verwendet werden dürfen, das offizielle Stadtlogo städtischen Publikationen vorbehalten bleiben. Dagegen wendet sich nun in einer Stellungnahme die Speyerer Wählergruppe (SWG): „Man kann den Speyerern nicht den Dom nehmen und durch eine Herzbrezel ersetzen“, wird Sarah Mang-Schäfer, Sprecherin der SWG-Fraktion im Stadtrat, darin zitiert. Sie bezeichnet das Vorgehen der Stadtverwaltung bei der Erstellung und Vorstellung des Logos als „intransparent“. Sie hätte sich gewünscht, dass der Ausschuss für Stadtmarketing einbezogen wird. Die SWG plädiert dafür, dass die Stadt auch unverändert lizenzierte Nutzungen des eigentlichen Logos genehmigt: „So dass das liebgewonnene Bild vom Dom von Menschen, die mit Speyer verbunden sind, weiter in die Welt getragen werden kann.“ Am Mittwoch, 17 Uhr, ist das Logo auf CDU-Anfrage auch Thema im Stadtrat.