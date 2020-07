Sven Laforce, Lehrer für Sport und katholische Religion am Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer, ist aufgestiegen. Der 52-jährige Oberstudienrat fungierte 21 Jahre nebenberuflich als Dopingkontrolleur bei sechs Olympischen Spielen und bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Jetzt wirkt der in Lörrach geborene Speyerer als ehrenamtlicher Anti-Doping-Beauftragter des Landessport-Bundes (LSB) Rheinland-Pfalz, vermeldet „Sport in Form“, das Magazin des LSB. Laforce ist damit Nachfolger des Schifferstadters Manfred Poignée, Sportlehrer am Gymnasium der Nachbarstadt.