Wieder einmal muss der TuS Mechtersheim eine ungewollte Pause einlegen. Die für Samstag angesetzte Oberliga-Aufstiegsrundenpartie beim ambitionierten SV Eintracht Trier fällt aus.

Römerberg. Einmal mehr muss der TuS Mechtersheim eine ungewollte Pause einlegen. Die für Samstag angesetzte Oberliga-Aufstiegsrundenpartie beim ambitionierten SV Eintracht Trier fällt aus.„Die Trierer haben zu viele Ausfälle und haben um eine Verlegung gebeten. Da wir in den vergangenen Wochen Ähnliches erlebt haben und auch auf die Zustimmung anderer Vereine für eine Verlegung angewiesen waren, sind wir dem Wunsch Triers gefolgt“, erklärt Mechtersheims Teammanager Heiko Magin auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Wie der SV Eintracht Trier in einer Pressemitteilung informiert, sei der Kader aufgrund von Corona-Erkrankungen so ausgedünnt, dass keine 16 Spieler für die Begegnung gegen Mechtersheim zu Verfügung stehen.

Ganz ungelegen dürfte diese Absage aber auch den Mechtersheimern nicht kommen. Denn mit Mittelfeldakteur Edonart Leposhtaku und Innenverteidiger Ünal Altintas fehlten TuS-Trainer Ralf Gimmy zuletzt wichtige Stützen in der jungen Mannschaft. Gegen Waldalgesheim liefen allein zehn U23-Spieler in der Startformation auf. Auch Neuzugang Jusuf Kasal hat verletzungsbedingt noch keine Spielminute für seinen neuen Verein auf dem Rasen absolviert. Und bereits am kommenden Mittwoch, 20. April, 18.30 Uhr trifft TuS Mechtersheim im Nachholspiel auf Tabellennachbarn TuS Koblenz.

Als Ausweichtermin für das ausgefallene Spiel in Trier steht Mittwoch, 18. Mai, 19.45 Uhr, im Spielplan.jmr