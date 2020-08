Zu einem brennenden Fahrzeug wurden Polizei und die Speyerer Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr in die Straße „Im Erlich“ gerufen. Als die Polizei eintraf, stand der SUV bereits völlig in Flammen. Wie die Beamten berichten, konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf die anliegenden Tannen und Fahrzeuge verhindern. Warum das Auto Feuer fing, ist laut Polizei noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe der Straße „Im Erlich“ geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 zu melden.