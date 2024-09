Susanne Harz aus Waldsee hat die Ironmanweltmeisterschaft in Nizza erfolgreich beendet. In 12:27:25 Stunden belegte sie unter 139 Starterinnen Platz 35 ihrer Altersklasse 50. Unter allen 1139 Frauen bedeutete das Rang 416.

Harz schwamm die 3,8 Kilometer in 1:20:31 St., bewältigte die 180 km auf dem Rad in 6:53:10 und den Marathon in 3:55:33. „Das Wetter war sehr viel besser als vorhergesagt“,