Susanne Harz aus Waldsee startet am Sonntag bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza. Harz tritt in der Altersklasse der 50- bis 54-Jährigen. Seit Montag weilt sie vor Ort, wo sie unsere Zeitung erreichte.

Harz berichtete von einer ungenügenden Vorbereitung: „Leider musste ich dieses Jahr alle Wettkampfteilnahmen absagen und konnte nur sehr eingeschränkt trainieren“,