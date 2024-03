4000 Euro beträgt der Erlös des „4. Speyerer Suppenfests“, das der Lions Clubs Speyer Palatina ausgerichtet hat. 2000 Euro daraus wurden jetzt an den Härtefonds der Stadt übergeben. Die andere Hälfte geht an die Beyond Unisus Stiftung gGmbH, die hinter der Seniorenarbeit des Silbertaler-Projekts steht. Mit dem Geld aus dem Härtefonds werden die Verpflegungskosten in der Kita- und Schulbetreuung für Kinder aus bedürftigen Familien übernommen. Das nächste Suppenfest ist laut Stadt für den 26. Oktober 2024 angekündigt.