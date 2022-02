Am Mittwoch hat ein Mann die Kassiererin eines Supermarktes in der Dudenhofer Straße mit gezogener Pistole dazu gezwungen, ihm das Geld aus der Kasse zu übergeben. Der Täter ist laut Polizeibericht etwa 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, hat dunkle kurze Haare und spricht mit pfälzischem Dialekt. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke, blaue Jeans und schwarze Sneaker. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621 9632773.