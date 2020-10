Am Montag ist in einem Getränkemarkt in der Else-Krieg-Straße bei einer verbalen Auseinandersetzung eine Angestellte von einem 34-Jährigen beleidigt und bedroht worden. Wie die Polizei am Dienstag informierte, war Hintergrund des Streits kurz vor 17 Uhr der Hinweis der Angestellten, dass das vorgelegte Leergut bei dem benachbarten Discounter abzugeben sei. Als der Mann auch im Hinblick auf andere Kunden von der Angestellten auf seine deutlich nach unten gerutschte Hose hingewiesen wurde, begann dieser, die Frau wüst zu beschimpfen und versuchte sie körperlich anzugehen. Sie wich zurück und blieb unverletzt. Anwesende Kunden konnte den in Rage geratenen Mann letztlich zum Verlassen des Geschäfts bewegen. Die Polizei konnte den Beschuldigten nicht mehr antreffen. Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung sowie zurückliegender polizeilicher Einsätze mit dem Mann sind dessen Personalien jedoch bekannt. Gegen ihn wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung eingeleitet.