Die Polizei hat am Samstag eine 47-jährige Frau festgenommen, die in einem Lebensmittel-Discounter in der Iggelheimer Straße gestohlen haben soll. Im Laufe der Durchsuchung soll sie sich gewehrt und mehrere Polizisten angegriffen haben. In einer Mitteilung der Beamten heißt es, die Frau habe aus dem Supermarkt – RHEINPFALZ-Informationen zufolge handelt es sich um die Filiale von Aldi – Lebensmittel im Wert von rund 20 Euro mitgenommen, ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter habe das bemerkt und die mutmaßliche Diebin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Bei der Durchsuchung haben die Beamten eine „größere Anzahl“ an Schmuckstücken bei der 47-Jährigen gefunden, die sichergestellt wurden, weil es sich dabei um Diebesgut handeln könnte. Dies habe der Frau derart missfallen, dass sie mehrfach in Richtung der Polizisten gespuckt haben soll, die Beamten gekratzt und versucht hat, diese zu beißen. Einem Polizisten sei zweimal in das Gesicht gespuckt worden, ein weiterer habe sich Kratzwunden an den Händen zugezogen.

Einer Augenzeugin zufolge haben die Beamten die sich „heftig wehrende und laut schimpfende“ Frau zu viert aus dem Geschäft gebracht. Die Frau kam in Gewahrsam, außerdem wurde ihr eine Blutprobe entnommen.