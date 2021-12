Eine besondere Aktion planen die beiden Speyerer Michael Bauer und Claudio Cantali, die als „Spiderman & Friends“ gemeinsam auftreten: Sie wollen am Sonntag, 5. Dezember, 15 bis 16 Uhr, vor dem Kaufhof Speyer Corona-konform 250 Schoko-Nikoläuse an Kinder verteilen, die vorbeikommen. Cantali tritt im „Spiderman“-Kostüm auf, Bauer als „Superman“. Schon in der Vergangenheit sind sie mit ähnlichen Aktionen auf großes Interesse gestoßen. Sie hätten die Nikoläuse bei der Firma Wawi in Pirmasens gekauft und Rabatt erhalten, „weil es für den guten Zweck ist“, berichtet Bauer.