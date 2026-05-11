Aufatmen in Mechtersheim: Die Sunseebar am Badesee soll bald öffnen. Der Römerberger Erich Miller ärgert sich dennoch – und plant am Vatertag eine Demo vor der Bar.

Für Erich Miller gehören entspannte Tage und Abende an der Sunseebar einfach dazu. „Wir Mechtersheimer schauen uns von dort den Sonnenuntergang an“, sagt er. Doch dieses Jahr droht alles anders zu werden. Der Sunseebar fehlte die Genehmigung, zu öffnen. Als Grund gab die Verwaltung verschiedene nicht erlaubte Umbauten an, die die Vorgänger der jetzigen Betreiber über die Jahre vorgenommen hätten. Die Verbandsgemeindeverwaltung zeigte sich zuletzt optimistisch, mit den Betreibern einen Kompromiss zu finden, der die Öffnung der Bar ermöglicht. Das ist nun geschehen, denn die Pächter haben im Internet bekanntgegeben, dass die Sunseebar am Donnerstag, 14. Mai, ab 11 Uhr – also am Vatertag – geöffnet ist. „Wir freuen uns riesig, euch endlich wieder bei uns begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit euch eine tolle Saison zu starten“, teilen sie mit. Auch die Verwaltung bestätigt, dass jene Angelegenheiten baulicher Art, die beanstandet wurden, von den Betreibern aus dem Weg geräumt wurden, sodass nichts mehr gegen eine Öffnung sprach.

Kein Freisitz

Ein Problem konnte in diesem Jahr nicht rechtzeitig beseitigt werden: Für den Freisitz mit rund 60 Tischen und 200 Stühlen soll ein Bebauungsplan erstellt werden. Die Verwaltung hatte deshalb bereits angekündigt, dass die Sunseebar-Fans dieses Jahr darauf verzichten müssen. Nun schreiben auch die Betreiber der Bar: „Dieses Jahr ist einiges etwas anders als gewohnt. Leider dürfen wir im Außenbereich keine Tische und Stühle mehr aufstellen.“ Einen kleinen Trost haben sie immerhin für die Gäste: „Dafür haben wir unseren Innenbereich neu gestaltet und mehr Platz zum Verweilen mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten geschaffen.“

Erich Miller will das so nicht hinnehmen. Er hat bei der Verwaltung eine Demonstration an der Sunseebar angemeldet. „Grund der Versammlung soll ein Protest gegen die ständig neuen Behördenauflagen gegenüber dem Betreiber der Sunseebar sein“, begründet er die Demo in seinem Schreiben an die Verbandsgemeinde, das diese an die zuständige Kreisverwaltung weitergeleitet hat. Die Kreisverwaltung bat Miller daraufhin, noch einige Angaben zu ergänzen, beispielsweise die Benennung eines Stellvertreters und die erwartete Anzahl an Teilnehmern. Auch wies sie darauf hin, dass je 25 Teilnehmern ein Ordner gestellt werden muss.

„Grundsätzlich ist eine Genehmigung für eine solche Versammlung nicht erforderlich. Gründe für ein Verbot nach Paragraf 15 des Versammlungsgesetzes liegen in diesem Fall nicht vor“, teilt die Verwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage am Montag mit. Ob es spezielle Auflagen geben wird, sei noch nicht abschließend geklärt. Demonstriert werden soll laut Miller von 10 bis 17 Uhr. Einen genauen Plan für den Tag hat der Mechtersheimer noch nicht. „Wir lassen es auf uns zukommen“, sagt er. „Eine Ansprache mache ich aber auf jeden Fall.“

Erich Miller Archivfoto: Lenz

Bürgerinitiative geplant

Miller will die Versammlung nicht nur zum Demonstrieren nutzen, sondern auch, um eine Bürgerinitiative „Pro Vereine und Gastro“ ins Leben zu rufen. Dabei soll es nicht nur um die Sunseebar gehen, sondern generell „gegen die Behörden-Willkür gegenüber Gastronomen und Vereinen, welche dazu führt, dass immer weniger Veranstaltungen lukrativ durchgeführt werden können und somit oft entfallen“, wie er sagt. Durch die Auflagen sieht Miller das „Pfälzer Kulturgut“ bedroht. So hält er beispielsweise die Vorgaben, die für den Mechtersheimer Fasnachtsumzug erfüllt werden müssen, für überzogen. Bei der Demo am Donnerstag will Miller Listen auslegen, in die sich willige Mitstreiter eintragen können. Und der Mechtersheimer hat noch weitere Pläne: „Eine weitere Demo ist nach der Gründung der Bürgerinitiative auch vor dem Rathaus in Dudenhofen geplant“, kündigt er an.