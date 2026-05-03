Zuletzt war ungewiss, ob die Sunseebar am Badesee in Mechtersheim dieses Jahr öffnen kann. Jetzt ist Bewegung in die Sache gekommen.

Das Grundstück, auf dem die Sunseebar steht, gehört dem Forstamt und ist von der Verbandsgemeinde gepachtet, die es ihrerseits an die Barbetreiber weiterverpachtet. 2024 haben Norman und Anastasia Lösch mit ihrem Geschäftspartner Marco Valerio den Betrieb übernommen.

Vor wenigen Wochen verdichteten sich die Gerüchte, dass die Sunseebar derzeit mangels Genehmigung nicht öffnen darf – was Betreiber und Verbandsgemeinde bestätigten. Der Grund: Verschiedene Pächter hatten in den vergangenen Jahrzehnten an der Bar Umbauten vorgenommen, die nicht erlaubt waren. Das ist der Verwaltung aber erst im vergangenen Jahr aufgefallen. Hauptproblem war der Freisitz mit rund 60 Tischen und 200 Stühlen. Dafür wird nach Auffassung der Verwaltung ein eigener Bebauungsplan benötigt. Für die Betreiber wäre das mit hohen Kosten verbunden, weshalb es zuletzt immer noch keine Genehmigung für den diesjährigen Betrieb gab.

Verwaltung zuversichtlich

Auf RHEINPFALZ-Anfrage hat sich die Verbandsgemeindeverwaltung nun zum Stand der Dinge geäußert: Vor wenigen Tagen habe ein rund zweistündiges Gespräch mit allen Beteiligten stattgefunden. „Der Austausch war konstruktiv und hat uns insgesamt positiv gestimmt“, erklärt eine Sprecherin der Verbandsgemeinde. „Derzeit arbeiten wir gemeinsam mit den Betreibern intensiv daran, dass die erforderlichen Unterlagen vollständig vorliegen und die gaststättenrechtliche Erlaubnis für den genehmigten Bereich sowie den zulässigen Betriebsumfang voraussichtlich ab Mitte Mai erteilt werden kann.“ Die Verwaltung ist zuversichtlich, dass die noch notwendigen Schritte bald abgeschlossen werden können.

Soweit die gute Nachricht. Doch ein Wermutstropfen bleibt: „Für den großen Außenbereich gilt allerdings weiterhin, dass in diesem Jahr nach aktuellem Stand keine Genehmigung erteilt werden kann“, teilt die Verbandsgemeinde mit. Hintergrund seien die gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, insbesondere die Notwendigkeit eines entsprechenden Bebauungsplans. An diese rechtlichen Rahmenbedingungen sei die Verwaltung gebunden. „Unabhängig davon arbeiten wir weiterhin gemeinsam an einer tragfähigen Perspektive für den Außenbereich“, sagt die Sprecherin und ergänzt: „Für die Saison 2026 müssen Gäste leider noch auf diesen Bereich verzichten. Wir bitten hierfür um Verständnis. Unser Ziel bleibt eine rechtssichere Lösung, die sowohl den Interessen der Betreiber als auch denen der Bürgerinnen und Bürger gerecht wird.“ Sunseebar-Betreiber Norman Lösch war laut Verwaltung über das Statement der Verbandsgemeinde informiert. Er selbst hat sich auf RHEINPFALZ-Anfrage nicht zur aktuellen Situation geäußert.