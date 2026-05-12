Gibt es doch noch eine Chance auf eine Genehmigung des Freisitzes der Sunseebar am Mechtersheimer Badesee? Eine neue Information aus dem Kreishaus macht Hoffnung.

Nachdem in den vergangenen Wochen unsicher war, ob die Sunseebar am Mechtersheimer Badesee dieses Jahr überhaupt öffnen darf, weil es wegen baulicher Beanstandungen keine Genehmigung gab, hatten die Betreiber jüngst verkündet, dass es am Donnerstag, 14. Mai, losgehen kann. Allerdings verwiesen sie auch darauf, dass es in diesem Jahr keinen Freisitz geben wird. Das hatte auch die Verbandsgemeindeverwaltung zuletzt mitgeteilt. Denn für diesen sei ein Bebauungsplan notwendig. Gegen die Übernahme der damit verbundenen Kosten hatten sich die Betreiber zuletzt gesträubt.

Wie Bauabteilungsleiter Andreas Lochbaum am Dienstag auf RHEINPFALZ-Anfrage informierte, gibt es nun eine neue Information der Kreisverwaltung: Demnach stellte diese eine Genehmigung des Freisitzes in Aussicht, sobald der Prozess zur Erstellung eines Bebauungsplans angestoßen werde. Allerdings dürfe der Freisitz nicht mehr so groß wie bisher sein. Lochbaum deutete an, dass es eine Kompromisslösung mit den Betreibern geben könnte, was die Kostenübernahme angeht. Pächter Norman Lösch selbst war am Dienstagnachmittag nicht zu erreichen.

Den Bebauungsplan müsste laut Lochbaum die Ortsgemeinde Römerberg aufstellen. Die nächste Möglichkeit, den Plan auf den Weg zu bringen, ergebe sich aber erst in einer Sitzung am 23. Juni. Vorher sei daher auch nicht mit einer Genehmigung des Freisitzes zu rechnen.