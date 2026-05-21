Wer gerne ein kühles Getränk am Mechtersheimer Badesee genießt, darf darauf hoffen, dass der Freisitz der Sunseebar früher öffnet, als es zuletzt möglich schien.

Nach den Querelen um Beanstandungen, die es seitens der Verwaltung bezüglich verschiedener Umbauten aus den vergangenen Jahren gab, hatte die Sunseebar am Vatertag zum ersten Mal in diesem Jahr geöffnet. Gespräche zwischen Betreibern und Verbandsgemeinde hatten zu diesem Ergebnis geführt. Der Wermutstropfen: Der Freisitz musste geschlossen bleiben. Zuletzt hatte die Verbandsgemeinde aber informiert, dass die Kreisverwaltung wohl zumindest einen verkleinerten Außenbereich mit Tischen und Stühlen dulden würde, sobald die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen wird. Der Pächter war allerdings bislang nicht bereit, für diesen zu zahlen.

Nun gibt es eine Lösung: Wie Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) mitteilt, sei die Verbandsgemeinde bereit, die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplans zunächst zu übernehmen. Die Refinanzierung solle künftig über die Pacht erfolgen. Über die Planaufstellung muss allerdings der Ortsgemeinderat Römerberg entscheiden, der regulär erst wieder Ende Juni getagt hätte. Nun soll es eine Sondersitzung am 2. Juni geben, in der darüber beraten und der entsprechende Beschluss gefasst werden soll. Wenn die Kreisverwaltung dann grünes Licht gebe, könne ein Teil des Außenbereichs geöffnet werden. „Die Sunseebar ist für viele Menschen ein wichtiger Treffpunkt und Teil unseres Naherholungsgebietes“, sagt Schmitt-Makdice. „Deshalb möchten wir alles daransetzen, gemeinsam einen Weg zu finden, der langfristig Bestand hat.“