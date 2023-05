Die für den Zeitraum der Sommerferien geplante Sanierung der Schifferstadter Straße vom Ortseingang bis zur Kreuzung am Wartturm wirft ihre Schatten voraus. Nach einer ersten Überprüfung der rund 300 Meter langen Strecke und ihres Umfeldes Ende März, ob im Untergrund möglicherweise Überbleibsel von Kampfmitteln lauern, wurden nach Angaben der Stadtverwaltung 52 verdächtige Stellen gefunden. Diese könnten keinen bekannten Leitungen zugeordnet werden und müssten daher nun näher in Augenschein genommen werden. Aus diesem Grund werde am Dienstag, 23. Mai, von 9 bis 16 Uhr, die Schifferstadter Straße zwischen dem Kreisel am Mitfahrerparkplatz und der Kreuzung am Wartturm für den motorisierten Verkehr voll gesperrt. Dies sei notwendig, um bei der Sondierung im Fahrbahnbereich niemanden zu gefährden. Zudem könnten unmittelbar an den Sonden vorbeifahrende Fahrzeuge die Messergebnisse beeinflussen, erklärt die Stadt. Es wird eine Umleitung über die Siemens-, Brunck- und Landwehrstraße eingerichtet. Der Geh- und Radweg entlang der Schifferstadter Straße kann demnach weiterhin genutzt werden. Die benachbarten Märkte Rewe und Thomas Philipps sowie die Gewerbebetriebe bleiben über Spaldinger Straße und Landwehrstraße erreichbar. Weitere Infos zum Ausbau der Schifferstadter Straße finden Sie hier.