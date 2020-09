43.600 Euro hat die Stadt Speyer im laufenden Haushalt für eine neue Möblierung des Fischmarkts eingestellt. Die bisherigen 27 Drahtgitter-Bänke seien teilweise verbogen und abgebrochen. „Insgesamt geben diese dem Platz einen etwas verwahrlosten Charakter“, heißt es. Laut Haushalt sollen auf dem Altstadt-Treffpunkt künftig acht Bänke mit wechselseitiger Rückenlehne stehen. Vier Monate vor Jahresende ist es noch nicht soweit, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt: Derzeit würden erst Angebote eingeholt – auf Grundlage anderer im Stadtgebiet verwendeter Sitzbank- und Abfallbehälter-Modelle, wie Annika Siebert von der städtischen Pressestelle berichtet. „Bei der Beschaffung wird darauf geachtet, dass die Bänke eine für Senioren und Behinderte angenehme Höhe haben.“

Klar sei schon, dass die Bänke mit Armlehnen ausgestattet würden, so Siebert. Auf der Maximilianstraße, wo die Sitzmöbel ebenfalls in die Jahre gekommen und teilweise schadhaft sind, ist laut Stadtverwaltung derzeit noch keine Erneuerung geplant. „Es soll allerdings ein Fahrplan erstellt werden, um in den nächsten Jahren das Mobiliar auf den Plätzen sukzessive zu modernisieren“, berichtet Siebert.