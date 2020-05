Am Dienstag, 19. Mai, um 20.15 Uhr wird der Stuttgarter Tatort „Du allein“ in einer Vorab-Premiere zu sehen sein. Die TV-Ausstrahlung ist erst am Sonntag, 24. Mai, um 20.15 Uhr in der ARD. Es ist der 25. Fall für die Kriminalen Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare). Ein Mord auf offener Straße, eine anonyme Geldforderung, die Androhung weiterer Erschießungen: Wird Stuttgart von einem Heckenschützen erpresst? Karten gibt es unter www.autokino-speyer.de. Der Krimi dauert 90 Minuten und ist ab zwölf Jahren empfohlen.