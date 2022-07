Wenn zwei Unternehmen kooperieren, ist das oft schon schwierig genug. In der Domstadt gibt es aber eine Zusammenarbeit von sogar drei Firmen, die seit zehn Jahren gedeihlich funktioniert.

Es geht um das Thema Sturzprävention, die nach Meinung der Beteiligten im Seniorenzentrum Haus am Germansberg in vorbildlicher Weise geleistet wird. Die HCA Head Corporate Advisor GmbH mit dem in Speyer tätigen finnischen Geschäftsführer Mika Wilska habe den Grundstein für das Projekt gelegt. Das berichtet Eleftherios Konstantakis, Inhaber des Speyerer Therapiezentrums Theraneos als zweitem beteiligten Unternehmen. Dritter im Bunde ist das Seniorenzentrum der Diakonissen am Germansberg, bei dem Konstantakis den Einrichtungsleiter Klaus-Dieter Schneider als stetigen Antreiber lobt.

Den Bewohnern wird seit einem Jahrzehnt ein körperliches Training mit besonderen Geräten angeboten. „Ziel ist es, die Muskelkraft zu steigern“, erklärt Konstantakis. So werde die Gangsicherheit und Selbstständigkeit im Alter erhöht. Dafür gebe es regelmäßige Kurse – zweimal wöchentlich für 60 Minuten zu fest vereinbarten Terminen und in Gruppen mit maximal acht Personen. Verwiesen wird auf Forschungsergebnisse aus Finnland, die beim Speyerer Pilotprojekt ihre Gültigkeit bezeigt hätten.

Eine Besonderheit ist laut Theraneos, dass das Angebot nicht auf Bewohner des Seniorenheims beschränkt ist. „Es sind nicht nur Bewohner aus dem Haus bei uns im Training“, wird Sporttherapeutin Vanessa Reinecker in einer Pressemitteilung zitiert. Gäste von außerhalb könnten sich unter Telefon 06232 221877 zu einem Schnuppertraining anmelden.